Les Mercredis du Moyen-Âge – Atelier « épées et couronnes » Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Front-sur-Lémance

Les Mercredis du Moyen-Âge – Atelier « épées et couronnes », 26 avril 2023, Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance. Saint-Front-sur-Lémance ,Lot-et-Garonne , Saint-Front-sur-Lémance Les Mercredis du Moyen-Âge – Atelier « épées et couronnes » Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

2023-04-26 – 2023-04-26 Saint-Front-sur-Lémance

Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance . 6 6 EUR Venez participer à un atelier « épées et couronnes » et jouer à des jeux en bois avec l’association Les Amis de Bonaguil.

À partir de 6 ans. Venez participer à un atelier « épées et couronnes » et jouer à des jeux en bois avec l’association Les Amis de Bonaguil.

À partir de 6 ans. +33 5 53 41 90 71 Château de Bonaguil Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Front-sur-Lémance Autres Lieu Saint-Front-sur-Lémance Adresse Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Ville Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Departement Lot-et-Garonne Tarif Lieu Ville Saint-Front-sur-Lémance

Les Mercredis du Moyen-Âge – Atelier « épées et couronnes » 2023-04-26 was last modified: by Les Mercredis du Moyen-Âge – Atelier « épées et couronnes » Saint-Front-sur-Lémance 26 avril 2023 Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance

Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne