Ferme en famille Saint-Front, 24 octobre 2023, Saint-Front.

Saint-Front,Haute-Loire

Devenez une famille de paysans pour quelques instants. Rencontrez les animaux de la région et de notre ferme , découvrez la traite des chèvres, apprenez à fabriquer le beurre et dégustez le en tartine !.

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 17:00:00. .

Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Become a family of farmers for a few moments. Meet the animals of the region and of our farm, discover the milking of the goats, learn how to make butter and taste it on toast!

Conviértase por unos momentos en una familia de granjeros. Conozca a los animales de la región y de nuestra granja, descubra el ordeño de las cabras, aprenda a hacer mantequilla y ¡pruébela en bocadillo!

Werden Sie für einige Augenblicke zu einer Bauernfamilie. Lernen Sie die Tiere der Region und unseres Bauernhofs kennen , entdecken Sie das Melken der Ziegen, lernen Sie, wie man Butter herstellt und probieren Sie sie als Brotaufstrich!

