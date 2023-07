Chasse au trésor à poney Saint-Front, 8 juillet 2023, Saint-Front.

Saint-Front,Haute-Loire

Pour les enfant de 4 à 12 ans.

Accompagnés d’une animatrice et des parents, les enfants vont partir à la recherche de trésors cachés. Montés sur un poney, qu’ils auront préalablement brosser, ils feront ainsi leurs premiers pas de cavaliers..

2023-07-08 16:00:00 fin : 2023-07-31 17:30:00. EUR.

Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For children from 4 to 12 years old.

Accompanied by an animator and their parents, the children will go in search of hidden treasures. Mounted on a pony, which they will have previously brushed, they will take their first steps as riders.

Para niños de 4 a 12 años.

Acompañados de un animador y de sus padres, los niños partirán en busca de tesoros escondidos. Montados en un poni, que habrán cepillado previamente, darán sus primeros pasos como jinetes.

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

In Begleitung einer Betreuerin und der Eltern begeben sich die Kinder auf die Suche nach versteckten Schätzen. Sie reiten auf einem Pony, das sie zuvor gestriegelt haben, und machen so ihre ersten Reiterschritte.

