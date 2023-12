Ferme en famille Saint-Front, 4 janvier 2023, Saint-Front.

Saint-Front Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-04 15:00:00

fin : 2023-01-04 17:00:00

Devenez une famille de paysans pour quelques instants. Rencontrez les animaux de la région et de notre ferme , découvrez la traite des chèvres, apprenez à fabriquer le beurre et dégustez le en tartine !.

Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



