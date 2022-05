Saint-Front en fête : jour 1

Saint-Front en fête : jour 1, 18 juin 2022, . Saint-Front en fête : jour 1

2022-06-18 – 2022-06-18 18 18 EUR 14h : concours de pétanque

20h : repas animé à la sono par Crystal Disco. Pensez à vous couverts.

