Randonnée pédestre avec « ADMVC » Saint-Frion

Saint-Frion, 7 août 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 14:00:00

fin : 2024-08-07 l’ADMVC vous propose une randonnée accompagnée pour partir à la découverte de la campagne creusoise. Circuit de 8 km

Départ 14h parking de la mairie.

