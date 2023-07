LA KAZ A GRAINES SAINT-FRANCOIS Saint-François, 16 septembre 2023, Saint-François.

LA KAZ A GRAINES 16 et 17 septembre SAINT-FRANCOIS

Jardin privé avec de nombreuses variétés de graines, calebasses plantes médicinales.

Ce jardin s’inscrit dans un désir de transmission des plantes et leurs usages, Rudy se fera un plaisir de vous enseigner sur les différents secrets que nous offre la biodiversité.

Une organisation d’ateliers en fonction des récoltes sera mise en place. Confection de calebasse et ou de bijoux.

Tous les participants à l’atelier pourront repartir avec leur création soit de bijoux ou de calebasse

Les inscriptions se feront au numéro suivant : 0690.44.30.03

Samedi et dimanche de 9h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00

SAINT-FRANCOIS BELLE ALLEE Saint-François 97118 Guadeloupe +590 690.44.30.03

privé