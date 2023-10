SOIRÉE JEUX AU FRAM’BAR Saint-Fraimbault-de-Prières, 10 novembre 2023, Saint-Fraimbault-de-Prières.

Saint-Fraimbault-de-Prières,Mayenne

Cet automne, l’équipe du musée du chateau de Mayenne et l’association Créajeux 53 vous proposent trois soirées-jeux sur le territoire de Mayenne Communauté..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire



This autumn, the Musée du Chateau de Mayenne team and the Créajeux 53 association are offering three game evenings in the Mayenne Communauté area.

Este otoño, el equipo del Museo del Castillo de Mayenne y la asociación Créajeux 53 organizan tres veladas lúdicas en el barrio de Mayenne Communauté.

Diesen Herbst bieten das Team des Museums des Schlosses von Mayenne und der Verein Créajeux 53 drei Spieleabende im Gebiet der Mayenne Communauté an.

