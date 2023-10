ATELIER DE LA COCCINELLE : UTILISER SES FEUILLES MORTES AU JARDIN Saint-Fraimbault-de-Prières, 21 octobre 2023, Saint-Fraimbault-de-Prières.

Saint-Fraimbault-de-Prières,Mayenne

Atelier pratique spécial « utiliser les feuilles mortes au jardin » co-animé par la Coccinelle (coopérative de jardinage au naturel initiée par le CPIE) & le service prévention des déchets de Mayenne Communauté..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:00:00. .

Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire



Special practical workshop on « using fallen leaves in the garden » co-hosted by La Coccinelle (a natural gardening cooperative set up by the CPIE) & the Mayenne Communauté waste prevention department.

Taller práctico especial sobre la « utilización de las hojas caídas en el jardín », organizado conjuntamente por La Coccinelle (cooperativa de jardinería natural creada por el CPIE) y el departamento de prevención de residuos de Mayenne Communauté.

Praktischer Spezial-Workshop « Laub im Garten verwenden » unter der Co-Leitung von La Coccinelle (vom CPIE initiierte Genossenschaft für naturnahes Gärtnern) & der Abteilung für Abfallvermeidung der Mayenne Communauté.

