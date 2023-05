RDV aux jardins « Les musiques du jardin » Isle nature, 3 juin 2023, Saint-Fraigne.

Jeu de piste : Venez résoudre des énigmes sur le thème de la musique.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Isle nature Rue du champ du coq

Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine



Treasure hunt: Come and solve riddles on the theme of music

Búsqueda del tesoro: Ven a resolver acertijos sobre el tema de la música

Schnitzeljagd: Kommen Sie und lösen Sie Rätsel zum Thema Musik

