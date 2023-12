AUTOPORTRAITS Saint-Flour-de-Mercoire, 4 décembre 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Saint-Flour-de-Mercoire,Lozère

Exposition « Autoportraits » par les 3ème année du DNMADe du Lycée St Pierre St Paul…..

2023-12-06 fin : 2023-12-31 . EUR.

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie



Self-portraits » exhibition by the 3rd year DNMADe students from Lycée St Pierre St Paul….

Exposición « Autorretratos » de los alumnos de 3er año del DNMADe en el Lycée St Pierre St Paul….

Ausstellung « Autoportraits » von den 3ème année du DNMADe des Lycée St Pierre St Paul….

