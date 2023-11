CONCERT – RAPHAËLE LANNADERE Saint-Flour-de-Mercoire, 2 décembre 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Saint-Flour-de-Mercoire,Lozère

L’association La Paillasse propose un concert de Raphaële Lannaderre.

Embrasser musique et poésie avec la même ferveur, la même originalité, qu’elle reprenne jadis les classiques de la chanson française, habille depuis ses propres créations d’un ét….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie



Association La Paillasse presents a concert by Raphaële Lannaderre.

Embracing music and poetry with the same fervor, the same originality, whether she?s covering the classics of French chanson, or dressing up her own creations with a touch of…

La asociación La Paillasse ofrece un concierto de Raphaële Lannaderre.

Abrazando la música y la poesía con el mismo fervor, la misma originalidad, ya sea versionando los clásicos de la chanson francesa de antaño o vistiendo sus propias creaciones con un toque de elegancia, Raphaële Lannaderre…

Der Verein La Paillasse bietet ein Konzert von Raphaële Lannaderre an.

Die Sängerin, die Musik und Poesie mit der gleichen Inbrunst und Originalität umarmt, hat früher die Klassiker des französischen Chansons aufgegriffen und heute ihre eigenen Kreationen mit einem…

