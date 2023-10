BOOM ENFANTS Saint-Flour-de-Mercoire, 20 octobre 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Saint-Flour-de-Mercoire,Lozère

Viens avec ton déguisement.

On va danser ! C’est Halloween.

Organisé par l’Association La Paillasse…..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie



Come with your costume.

Let’s dance! It’s Halloween.

Organized by Association La Paillasse….

Ven con tu disfraz.

¡A bailar! Es Halloween.

Organizado por la Asociación La Paillasse….

Komm mit deiner Verkleidung.

Wir werden tanzen! Es ist Halloween.

Organisiert von der Association La Paillasse….

Mise à jour le 2023-10-17 par 48 – OT Langogne