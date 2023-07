LE RETOUR DE GASPARD Saint-Flour-de-Mercoire, 29 juillet 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Saint-Flour-de-Mercoire,Lozère

L’association La Paillasse et le théâtre de l’Arentelle vous présentent Le retour de Gaspard, un trio à cordes atypique inspiré par l’univers du roman d’André Dhôtel « Le pays où l’on n’arrive jamais »…..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie



The association La Paillasse and the théâtre de l’Arentelle present Le retour de Gaspard, an atypical string trio inspired by the world of André Dhôtel’s novel « Le pays où l’on n’arrive jamais » ….

La asociación La Paillasse y el théâtre de l’Arentelle presentan Le retour de Gaspard, un insólito trío de cuerda inspirado en el universo de la novela de André Dhôtel « Le pays où l’on n’arrive jamais » ….

Der Verein La Paillasse und das Théâtre de l’Arentelle präsentieren Ihnen Le retour de Gaspard, ein atypisches Streichtrio, das von der Welt des Romans von André Dhôtel « Le pays où l’on n’arrive jamais »…. inspiriert ist.

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Langogne