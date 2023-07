CONCERT – RED COSMIC ORCHESTRA Saint-Flour-de-Mercoire, 7 juillet 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Saint-Flour-de-Mercoire,Lozère

Concert du groupe Red Cosmic Orchestra.

Proposé par l’Association La Paillasse…..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie



Concert by the Red Cosmic Orchestra.

Presented by Association La Paillasse….

Concierto de la Red Cosmic Orchestra.

Presentado por la Asociación La Paillasse….

Konzert der Gruppe Red Cosmic Orchestra.

Angeboten von der Association La Paillasse….

Mise à jour le 2023-06-28 par 48 – OT Langogne