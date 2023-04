Festival FuriosFest – Rock métal Gymnase la Vigière, 25 août 2023, Saint-Flour.

L’asso Cantal Crossbones portée par Christophe et Ernault présente le FuriosFest. Ce projet a été crée afin de promouvoir la scène Rock et Métal française dans le Cantal. L’incroyable aventure du FuriosFest se poursuit avec une 3ème édition..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

Gymnase la Vigière rue de la Vigière

Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



The Cantal Crossbones association led by Christophe and Ernault presents the FuriosFest. This project was created to promote the French Rock and Metal scene in the Cantal. The incredible adventure of FuriosFest continues with a 3rd edition.

La asociación Cantal Crossbones, dirigida por Christophe y Ernault, presenta el FuriosFest. Este proyecto fue creado para promover la escena francesa de Rock y Metal en el Cantal. La increíble aventura del FuriosFest continúa con una 3ª edición.

Der Verein Cantal Crossbones, der von Christophe und Ernault getragen wird, präsentiert das FuriosFest. Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um die französische Rock- und Metalszene in Cantal zu fördern. Das unglaubliche Abenteuer des FuriosFests wird mit der dritten Ausgabe fortgesetzt.

