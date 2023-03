Fête de Printemps Saint-Florentin Saint-Florentin Catégories d’Évènement: Saint-Florentin

Yonne

Fête de Printemps, 31 mars 2023, Saint-Florentin Saint-Florentin. Fête de Printemps Centre-ville Saint-Florentin Yonne

2023-03-31 – 2023-04-03 Saint-Florentin

Yonne Saint-Florentin . La ville accueille sa traditionnelle fête foraine de printemps. Une cinquantaine d’attractions et boutiques feront le bonheur de tous. Dimanche 2 avril, place au vide-greniers avec plus d’une centaine d’exposants dans les rues du centre-ville. http://www.saint-florentin.fr/ Saint-Florentin

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Florentin, Yonne Autres Lieu Saint-Florentin Adresse Centre-ville Saint-Florentin Yonne Ville Saint-Florentin Saint-Florentin Departement Yonne Tarif Lieu Ville Saint-Florentin

Saint-Florentin Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-florentin saint-florentin/

Fête de Printemps 2023-03-31 was last modified: by Fête de Printemps Saint-Florentin 31 mars 2023 Centre-ville Saint-Florentin Yonne Saint-Florentin Yonne

Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne