Saint-Florentin Moulin du Dehors Saint-Florentin, Yonne Visite commentée du Moulin du Dehors à Saint-Florentin Moulin du Dehors Saint-Florentin Catégories d’évènement: Saint-Florentin

Yonne

Visite commentée du Moulin du Dehors à Saint-Florentin Moulin du Dehors, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Florentin. 18 et 19 septembre Sur place Pass sanitaire et port du masque obligatoire Ouverture exceptionnelle : Visite commentée d’un ancien moulin qui a gardé les stigmates de sa vie passée Ouverture exceptionnelle : Le Moulin du Dehors est un ancien moulin construit au bord de la rivière Armance dont l’activité a cessé depuis des dizaines d’années. Cette bâtisse a gardé les stigmates de ces temps anciens où les meuniers transformaient le blé en farine. Visite commentée à 15h00 – rendez-vous directement au moulin Moulin du Dehors 21 rue du Faubourg du Pont 89600 Saint-Florentin 89600 Saint-Florentin Yonne

03 86 35 11 86 https://serein-armance.fr/ samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00 Moulin du Dehors

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Saint-Florentin, Yonne Autres Lieu Moulin du Dehors Adresse 21 rue du Faubourg du Pont 89600 Saint-Florentin Ville Saint-Florentin lieuville Moulin du Dehors Saint-Florentin