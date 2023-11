Marché de Noël Saint-Florentin, 10 décembre 2023, Saint-Florentin.

Saint-Florentin,Indre

Le Comité des Fêtes de Saint-Florentin organise son marché de Noël le 10 décembre 2023, esplanade J. Tricard..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 17 EUR.

Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Comité des Fêtes de Saint-Florentin is organizing its Christmas market on December 10, 2023, esplanade J. Tricard.

El Comité des Fêtes de Saint-Florentin organiza su mercado de Navidad el 10 de diciembre de 2023, explanada J. Tricard.

Das Festkomitee von Saint-Florentin veranstaltet am 10. Dezember 2023 seinen Weihnachtsmarkt auf der Esplanade J. Tricard.

