Marché mensuel, 1 janvier 2023, Saint-Florentin.

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable où vous partagez un bon moment de convivialité et de promenade au gré des allées. Le marché de St-Florentin a lieu toute l’année, le 2ème dimanche matin de chaque mois..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire



A gourmet showcase of a territory, the market is an unmissable event where you can share a good moment of conviviality and stroll along the alleys. The St-Florentin market takes place all year round, on the 2nd Sunday morning of each month.

Escaparate gastronómico de la región, el mercado es un lugar de encuentro imprescindible donde compartir un buen momento de convivencia y pasear por los pasillos. El mercado de St-Florentin tiene lugar todo el año, el segundo domingo de cada mes por la mañana.

Der Markt ist das Feinschmeckerschaufenster einer Region und ein unumgänglicher Treffpunkt, an dem Sie einen schönen Moment der Geselligkeit teilen und durch die Gassen schlendern. Der Markt in St-Florentin findet das ganze Jahr über an jedem zweiten Sonntagmorgen des Monats statt.

