Eglise Saint-Florentin – Saint-Florentin (89) Eglise Saint-Florentin, 24 juin 2022 20:30, Saint-Florentin. Vendredi 24 juin, 20h30 Sur place Gratuit Voyage au cœur des trésors cachés de l’église Saint-Florentin. Animation autour de la restauration en cours de l’église et de ces trésors cachés en partenariat avec l’association Points d’Orgue. Cette animation met en avant la restauration en cours de l’édifice.

Une présentation-photo des trésors cachés et inacessibles, comme des sculptures, sera projetée avec des explications historiques. Un mini-concert clôtura la soirée.

Cette animation est organisée par l’Office de Tourisme Serein et Armance en partenariat avec l’association Points d’Orgue.

