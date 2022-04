Visites guidées “Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin” Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin Catégories d’évènement: Saint-Florentin

Visites guidées “Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin” Cimetière de Saint-Florentin, 22 mai 2022 14:30, Saint-Florentin. Dimanche 22 mai, 14h30, 16h00 Sur place Gratuit Visites guidées du cimetière civil et militaire – rendez-vous rue du Donjon – renseignements : 03 86 35 11 86 – www.serein-armance.fr Visites guidées du cimetière civil et militaire : sépultures des soldats morts en France ou à l’étranger lors des différentes guerres, d’un soldat du Commonwealth, des victimes civiles de la commune lors de la Seconde Guerre Mondiale…

Rendez-vous rue du Donjon à 14h30 et 16h00

Renseignements : 03 86 35 11 86 – www.serein-armance.fr

dimanche 22 mai – 16h00 à 17h00 Office de Tourisme Serein et Armance

dimanche 22 mai – 14h30 à 15h30

dimanche 22 mai – 16h00 à 17h00

