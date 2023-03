Salon des vins & de la gastronomie Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’Évènement: Cher

Salon des vins & de la gastronomie, 1 avril 2023, Saint-Florent-sur-Cher
Centre culturel Louis-Aragon

2023-04-01 11:00:00 – 2023-04-01 20:00:00

Cher Saint-Florent-sur-Cher . Venez nombreux soutenir les acteurs de notre patrimoine de la viticulture et de la gastronomie. amedee.arancio@orange.fr +33 6 21 56 81 30 Salon

