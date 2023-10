Soirée Costumé d’Halloween Saint-Firmin-des-Bois, 31 octobre 2023, Saint-Firmin-des-Bois.

Saint-Firmin-des-Bois,Loiret

À l’occasion d’Halloween, nous avons décidé de réunir une assemblée de sorcières, de vampires et de monstres..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire



For Halloween, we decided to gather together a coven of witches, vampires and monsters.

Para Halloween, decidimos reunir un aquelarre de brujas, vampiros y monstruos.

Anlässlich von Halloween haben wir beschlossen, eine Versammlung von Hexen, Vampiren und Monstern einzuberufen.

