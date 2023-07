‘La Fidelienne’ : randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Fiel ‘La Fidelienne’ : randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel, 1 octobre 2023, Saint-Fiel. Saint-Fiel,Creuse Randonnées vtt / vae de 40km et 30 km.

Randonnée vtt / vae encadrée de 15 km

Randonnées pédestres de 10 km et 15 km.

40km and 30km mountain bike/vee tours.

Supervised 15 km mountain bike/vee hikes

10 km and 15 km hikes Recorridos de 40 km y 30 km en bicicleta de montaña/velocidad.

Recorridos supervisados en bicicleta de montaña / BTT de 15km

Caminatas de 10 km y 15 km Mountainbike-/Vae-Touren von 40 km und 30 km.

Betreute Mountainbike-/Vae-Wanderung von 15 km

