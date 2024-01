‘La Fidelienne’ : randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel, dimanche 6 octobre 2024.

‘La Fidelienne’ : randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 08:30:00

fin : 2024-10-06

Randonnées vtt / vae de 40 km et 30 km.

Randonnée vtt / vae encadrée de 15 km.

Randonnées pédestres de 10 km et 15 km.

Cani trail bienvenu.

Pot de convivialité et remise des récompenses.

Randonnées vtt / vae de 40 km et 30 km.

Randonnée vtt / vae encadrée de 15 km.

Randonnées pédestres de 10 km et 15 km.

Cani trail bienvenu.

Pot de convivialité et remise des récompenses.

.

Salle polyvalente

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine alain.beaubrun23@gmail.com



L’événement ‘La Fidelienne’ : randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel a été mis à jour le 2024-01-12 par Creuse Tourisme