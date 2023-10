MUSCA’DAY’ KIDS Saint-Fiacre-sur-Maine, 5 novembre 2023, Saint-Fiacre-sur-Maine.

Saint-Fiacre-sur-Maine,Loire-Atlantique

Le Musca’Day Kids, ce sont 3 courses enfants organisées en parallèle du Musca’Day Trail qui se dérouleront sur le site du village Musca’Day Trail.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Musca’Day Kids, 3 children’s races organized in parallel with the Musca’Day Trail, will take place on the Musca’Day Trail village site

Musca’Day Kids consiste en 3 carreras infantiles organizadas paralelamente al Musca’Day Trail y que tienen lugar en el recinto del Musca’Day Trail village

Musca’Day Kids, das sind 3 Kinderläufe, die parallel zum Musca’Day Trail organisiert werden und auf dem Gelände des Musca’Day Trail Dorfes stattfinden werden

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire