Projet parentalité : Conférence/Pédagogie en plein air Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Projet parentalité : Conférence/Pédagogie en plein air, 11 mai 2023, Saint-Ferréol-d'Auroure . Saint-Ferréol-d’Auroure ,Haute-Loire , Projet parentalité : Conférence/Pédagogie en plein air Salle du Cloutier Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

2023-05-11 – 2023-05-11 Saint-Ferréol-d’Auroure

Haute-Loire . Inspiration des pratiques scandinaves.

Présentation des dernières études qui documentent

les effets positifs d’une éducation en plein air -

Expo phot, extrait de film – Temps d’échanges ram@loire-semene.fr +33 6 71 66 04 50 Saint-Ferréol-d’Auroure

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Salle du Cloutier Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire Ville Saint-Ferréol-d'Auroure Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Saint-Ferréol-d'Auroure

Projet parentalité : Conférence/Pédagogie en plein air 2023-05-11 was last modified: by Projet parentalité : Conférence/Pédagogie en plein air Saint-Ferréol-d'Auroure 11 mai 2023 Haute-Loire Saint-Ferréol-d'Auroure Salle du Cloutier Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire