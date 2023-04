Don du sang Saint-Ferréol-d'Auroure Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Don du sang, 18 avril 2023, Saint-Ferréol-d'Auroure Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure. Saint-Ferréol-d’Auroure ,Haute-Loire , Saint-Ferréol-d’Auroure Don du sang Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

2023-04-18 – 2023-04-18 Saint-Ferréol-d’Auroure

Haute-Loire Saint-Ferréol-d’Auroure . La prochaine collecte de sang aura lieu à SAINT-FERRÉOL le lundi 25 avril 2022 de 16h à 19h salle Catherine Courbon

Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr +33 4 77 35 50 25 Saint-Ferréol-d’Auroure

dernière mise à jour : 2023-04-05 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire Office de Tourisme Loire Semène Ville Saint-Ferréol-d'Auroure Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Saint-Ferréol-d'Auroure

Saint-Ferréol-d'Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ferreol-d'auroure office de tourisme loire semene saint-ferreol-d'auroure/

Don du sang 2023-04-18 was last modified: by Don du sang Saint-Ferréol-d'Auroure 18 avril 2023 Haute-Loire Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure Office de Tourisme Loire Semène Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire