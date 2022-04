Marche reportée au dimanche 10 avril École les Châtaigniers, Saint Ferréol d’auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’évènement: Haute-Loire

Marche reportée au dimanche 10 avril École les Châtaigniers, Saint Ferréol d’auroure, 10 avril 2022 08:00, Saint-Ferréol-d'Auroure. Dimanche 10 avril, 08h00 Sur place 3 parcours, un rallye photo Suite aux conditions météorologiques, l’ape les Châtaigniers à Saint Ferréol d’auroure reportel a marche au dimanche 10 avril 2022.

Les bénéfices serviront au financement des projets scolaires. École les Châtaigniers, Saint Ferréol d’auroure Rue Catherine courbon 43330 Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire dimanche 10 avril – 08h00 à 16h00

