Ciné plein air à St Ferme Saint-Ferme, 9 septembre 2023, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

Projection gratuite du film La Gloire de mon Père à la tombée de la nuit, en pleine nature, près des vignes et du joli village médiéval de Saint Ferme..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free screening of the film La Gloire de mon Père at dusk, in the heart of nature, near the vineyards and pretty medieval village of Saint Ferme.

Proyección gratuita de la película La Gloire de mon Père al atardecer, en plena naturaleza, cerca de los viñedos y del bonito pueblo medieval de Saint Ferme.

Kostenlose Vorführung des Films La Gloire de mon Père (Der Ruhm meines Vaters) bei Einbruch der Dunkelheit inmitten der Natur, in der Nähe der Weinberge und des hübschen mittelalterlichen Dorfes Saint Ferme.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers