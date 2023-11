Conférence AFC Nantes – Axelle Bousquet « Naturellement neuroatypique » Saint Félix – salle paroissiale Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

Conférence AFC Nantes – Axelle Bousquet « Naturellement neuroatypique » Jeudi 7 décembre, 20h30 Saint Félix – salle paroissiale Participation aux frais demandée

. Qui sont-ils ?

. Définitions et idées reçues

. Comment les aider via l’alimentation et la micronutrition ?

. Pistes éducationnelles

Site : mamanaidemoiaallermieux.fr

Saint Félix – salle paroissiale 4 rue du Ballet – 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@afc-nantes.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

conférence afc nantes