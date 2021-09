Saint-Félix, enquête sur un hameau français La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 15 mars 2022, Nevers.

Saint-Félix, enquête sur un hameau français

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mardi 15 mars 2022 à 20:00

Saint-Félix est un petit hameau français typique où il fait bon vivre, avec son église, son cimetière, ses belles maisons blanches et ses champs à perte de vue. Mais entre la mort d’une trentenaire revenue vivre au pays, armée de ses convictions écolos, la solitude choisie mais un peu subie d’ex-citadins en quête d’oxygène, les voisins qui s’entraident mais se cloîtrent à demeure une fois la nuit tombée, le mythe d’un éden bucolique se nuance. Élise Chatauret et son équipe se sont immergés dans le quotidien des habitants, ont écouté leurs histoires et récolté la parole de vingt d’entre eux. Sur scène, les comédiens reconstituent la vie de Saint-Félix grâce à un village miniature recréé sous nos yeux, entre réel et imaginaire, symbolisant le miroir des tensions de notre monde. Puis, au fil de l’enquête, le fantôme de la jeune trentenaire décédée au village vient hanter tous les esprits… La Compagnie Babel interroge les fantasmes du regard citadin devant ce « paradis perdu » mais aussi le regard de chacun sur les possibilités de représentation du théâtre: comment raconter et restituer un lieu sur scène ? Un spectacle original mêlant les bribes de récits à la fiction, les acteurs à des marionnettes, pour analyser et décrire ce monde rural et agricole en train de disparaître.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Du documentaire à la fiction, de l’enquête au fantastique, Saint-Félix raconte la rencontre de 4 citadins avec un petit village à la beauté hypnotique mais, en pleine mutation.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



