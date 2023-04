Concert Hans Zimmer – Ses plus belles musiques de films 1 chemin de Lavernelle Saint-Félix-de-Villadeix Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Félix-de-Villadeix

Concert Hans Zimmer – Ses plus belles musiques de films 1 chemin de Lavernelle, 12 août 2023, Saint-Félix-de-Villadeix. Concert de piano à la bougie par Sydney Poma Amsellem. Au programme : les musiques de Gladiator, Interstellar, le Roi Lion, Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes, Inception et tant d’autres !.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 23:00:00. .

1 chemin de Lavernelle Domaine de Lavernelle

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Candlelight piano concert by Sydney Poma Amsellem. On the program: music from Gladiator, Interstellar, The Lion King, Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean, Inception and many others! Concierto de piano a la luz de las velas a cargo de Sydney Poma Amsellem. En el programa: música de Gladiator, Interstellar, El Rey León, Pearl Harbor, Piratas del Caribe, Inception y muchas otras Klavierkonzert bei Kerzenlicht von Sydney Poma Amsellem. Auf dem Programm steht die Musik aus Gladiator, Interstellar, König der Löwen, Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean, Inception und vielen anderen! Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

