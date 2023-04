Concert Julien Loko – Irish Band 1 chemin de Lavernelle, 22 juillet 2023, Saint-Félix-de-Villadeix.

Julien Loko Irish Band vous propose un voyage outre-Manche en reprenant des standards de la musique celtique irlandaise dans un style énergique et festif comme vous pouvez l’entendre dans les pubs de Dublin..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 23:00:00. EUR.

1 chemin de Lavernelle Domaine de Lavernelle

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Julien Loko Irish Band will take you on a journey across the Channel, covering Irish Celtic music standards in an energetic and festive style, just like you would hear in the pubs of Dublin.

Julien Loko Irish Band le llevará en un viaje a través del Canal de la Mancha, cubriendo los estándares de la música celta irlandesa en el estilo enérgico y festivo que escucharía en los pubs de Dublín.

Julien Loko Irish Band lädt Sie zu einer Reise über den Ärmelkanal ein, indem sie Standards der irisch-keltischen Musik in einem energiegeladenen und festlichen Stil wiedergibt, wie Sie ihn in den Pubs von Dublin hören können.

