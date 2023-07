Cet évènement est passé Exposition sculptures et dessins Saint-Félix-de-Sorgues Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Félix-de-Sorgues Exposition sculptures et dessins Saint-Félix-de-Sorgues, 1 juillet 2023, Saint-Félix-de-Sorgues. Saint-Félix-de-Sorgues,Aveyron Bernard Girbal, sculpteur autodidacte présente son travail autour du bois et de son expression..

2023-07-01 fin : 2023-09-30



Bernard Girbal, a self-taught sculptor, presents his work with wood and its expression. Bernard Girbal, escultor autodidacta, presenta su trabajo con la madera y su expresión. Bernard Girbal, autodidaktischer Bildhauer, stellt seine Arbeit rund um das Holz und seinen Ausdruck vor.

