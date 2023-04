Bourse aux vélos, 7 mai 2023, Saint-Félix-de-Sorgues.

Vous cherchez un vélo d’occasion prêt à rouler ? Alors venez trouver votre vélo à la bourse d’échanges de vélo organisée à Saint-Félix-de-Sorgues..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie



Are you looking for a second-hand bike ready to ride? Then come and find your bike at the bike exchange organized in Saint-Félix-de-Sorgues.

¿Busca una bicicleta de segunda mano lista para circular? A continuación, venga a buscar su bicicleta a la bolsa de bicicletas de Saint-Félix-de-Sorgues.

Sie suchen ein gebrauchtes, fahrbereites Fahrrad? Dann finden Sie Ihr Fahrrad auf der Fahrradtauschbörse, die in Saint-Félix-de-Sorgues organisiert wird.

Mise à jour le 2023-02-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT