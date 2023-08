La marche fantastique des 4 périgord: Périgord noir Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 17 septembre 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Pour son 3ème jour, La Marche Fantastique des 4 Périgord vous amène après le Blanc et le Vert en Périgord Noir! La marche de 18km va faire parcourir les coteaux de parts et d’autres de la vallée des Moulins le long de la rivière Manaurie. Une pause pique-nique « sorti du sac » est prévu à mi-chemin.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 16:00:00

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For its 3rd day, the Marche Fantastique des 4 Périgord brings you to the Périgord Noir after the Blanc and Vert! The 18km walk will take you through the hills on either side of the Vallée des Moulins, along the Manaurie river. An « out of the bag » picnic break is planned halfway along the route

En su 3ª jornada, la Marche Fantastique des 4 Périgord le lleva al Périgord Noir después del Blanc y el Vert Esta marcha de 18 km le llevará a través de las colinas a ambos lados del valle de Moulins, a lo largo del río Manaurie. Habrá una pausa para picnic a mitad del recorrido

An seinem dritten Tag führt Sie der Marche Fantastique des 4 Périgord nach dem Blanc und dem Vert ins Périgord Noir! Die 18 km lange Wanderung führt Sie über die Hänge beiderseits des Tals der Mühlen entlang des Flusses Manaurie. Auf halbem Weg ist eine Picknickpause vorgesehen

