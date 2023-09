Exposition « l’Océan » Saint-Félix-de-Lunel, 29 novembre 2023, Saint-Félix-de-Lunel.

Saint-Félix-de-Lunel,Aveyron

Venez à la découverte de l’œuvre de l’illustrateur jeunesse Philippe Jalbert !.

2023-11-29 fin : 2023-12-13 . EUR.

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie



Come and discover the work of children?s illustrator Philippe Jalbert!

Venga a descubrir la obra del ilustrador infantil Philippe Jalbert

Entdecken Sie das Werk des Jugendbuchillustrators Philippe Jalbert!

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC