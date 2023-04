Rallye de l’Etrier de Lunel Lunel, 4 juin 2023, Saint-Félix-de-Lunel.

Rallye de l’Etrier à Lunel dimanche 4 juin 2023 en marchant, en courant, à VTT ou à cheval ! Départ à 8h de la salle des fêtes de Lunel. Différents parcours de 9 à 28 km et repas à partir de 13h..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Lunel

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie



Rallye de l’Etrier in Lunel on Sunday, June 4, 2023 by walking, running, mountain biking or horseback riding! Departure at 8 am from the Lunel village hall. Different routes from 9 to 28 km and meal from 1 pm.

¡Rallye de l’Etrier en Lunel el domingo 4 de junio de 2023 caminando, corriendo, en bicicleta de montaña o a caballo! Salida a las 8.00 horas del ayuntamiento de Lunel. Diferentes rutas de 9 a 28 km y almuerzo a partir de las 13h.

Rallye de l’Etrier in Lunel Sonntag, 4. Juni 2023 zu Fuß, laufend, mit dem Mountainbike oder zu Pferd! Start um 8 Uhr an der Festhalle von Lunel. Verschiedene Strecken von 9 bis 28 km und Essen ab 13 Uhr.

