Déjeuner chevreau à l’oseille, 20 mai 2023, Saint-Félix-de-Lunel.

Déjeuner chevreau à l’oseille repas sur place 17€ à emporter la part 9 €. Sous réservation avant le lundi 15 mai..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . 9 EUR.

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie



Lunch kid with sorrel meal on the spot 17? to take away the part 9 ?. Under reservation before Monday, May 15.

Almuerzo de cabrito con comida de acedera in situ 17€ para llevar la parte 9€. Reserva obligatoria antes del lunes 15 de mayo.

Mittagessen Zicklein mit Sauerampfer Mahlzeit vor Ort 17? zum Mitnehmen 9? Reservierung bis Montag, den 15. Mai.

Mise à jour le 2023-03-22 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC