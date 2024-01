CINÉ-CLUB CAUSERIE : FILMER LE TERRITOIRE Saint-Félix-de-Lodez, dimanche 25 février 2024.

CINÉ-CLUB CAUSERIE : FILMER LE TERRITOIRE Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Séance exceptionnelle causerie animer par Sam Olivier avec Filmer le territoire : chroniques et anecdotes sur les nombreux films tournés sur le territoire du Lac du Salagou, Cirque de Mourèze, Larzac, Villeneuvette.

De Cartouche à Deux hommes dans la ville en passant par Calmos et Zone rouge sans oublier RRRrrrr!!! et Narco… suivie d’une dégustation de vin d’ici (sous réserve)

Séance exceptionnelle causerie animer par Sam Olivier avec Filmer le territoire : chroniques et anecdotes sur les nombreux films tournés sur le territoire du Lac du Salagou, Cirque de Mourèze, Larzac, Villeneuvette.

De Cartouche à Deux hommes dans la ville en passant par Calmos et Zone rouge sans oublier RRRrrrr!!! et Narco… suivie d’une dégustation de vin d’ici (sous réserve)

.

5 Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie objectif.cinema@orange.fr



L’événement CINÉ-CLUB CAUSERIE : FILMER LE TERRITOIRE Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2024-01-16 par OT DU CLERMONTAIS