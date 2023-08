Assistez à une conférence sur le patrimoine autour du village Saint-Félix-de-l’héras Saint-Félix-de-l’Héras Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Félix-de-l'Héras Assistez à une conférence sur le patrimoine autour du village Saint-Félix-de-l’héras Saint-Félix-de-l’Héras, 17 septembre 2023, Saint-Félix-de-l'Héras. Assistez à une conférence sur le patrimoine autour du village Dimanche 17 septembre, 17h00 Saint-Félix-de-l’héras Gratuit. Entrée libre. Gérard Mareau, membre du Groupe Archéologique Lodévois vous invite à découvrir le patrimoine naturel et bâtit du pas de l’Escalette. Lors d’une conférence exceptionnelle, il vous parlera du moulin de Saint-Félix, du château local, de l’église, du patrimoine géologique et préhistorique. Une animation proposée par l’association du GAL. Saint-Félix-de-l’héras 34520 Saint-Félix-de-l’héras Saint-Félix-de-l’Héras 34520 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hérault, Saint-Félix-de-l'Héras Autres Lieu Saint-Félix-de-l'héras Adresse 34520 Saint-Félix-de-l'héras Ville Saint-Félix-de-l'Héras

