Découvrez une lavogne et deux gloriettes en visite libre Saint-Félix-de-l’héras Saint-Félix-de-l’Héras, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-l'Héras.

Découvrez une lavogne (mare servant à abreuver les troupeaux) et deux gloriettes (de l’occitan « glorietta », petite maison protégeant les sources et permettant de partager des eaux). Un point de départ idéal pour randonner dans la haute vallée de la Lergue avec point d’eau, barbecue et tables à proximité

Idée randonnée : Haute Vallée de la lergue.

Boucle de 17.5km / 5h30 /dénivelé -339m +339m / niveau difficile.

Saint-Félix-de-l'héras 34520 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

