JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LAVOGNE ET GLORIETTES Saint-Félix-de-l’Héras, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-l'Héras.

Saint-Félix-de-l’Héras,Hérault

Découvrez une lavogne (mare servant à abreuver les troupeaux) et deux gloriettes (de l’occitan « glorietta », petite maison protégeant les sources et permettant de partager des eaux. Un point de départ idéal pour randonner dans la haute vallée de la Lergue avec point d’eau, barbecue et tables à proximité.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Saint-Félix-de-l’Héras 34520 Hérault Occitanie



Discover a lavogne (pond used to water flocks) and two gloriettes (from the Occitan « glorietta », a small house protecting springs and allowing water to be shared). An ideal starting point for hiking in the upper Lergue valley, with water, barbecue and tables nearby

Descubra un lavogne (estanque utilizado para abrevar a los rebaños) y dos gloriettes (del occitano « glorietta », casita que protege los manantiales y permite compartir el agua). Un punto de partida ideal para practicar senderismo en el alto valle del Lergue, con abrevadero, barbacoa y mesas en las inmediaciones

Entdecken Sie eine Lavogne (Teich zum Tränken der Herden) und zwei Glorietta (vom okzitanischen « glorietta », einem kleinen Haus, das Quellen schützt und das Teilen von Wasser ermöglicht). Ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im oberen Tal der Lergue mit Wasserstelle, Grill und Tischen in der Nähe

