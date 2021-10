Saint-Ferréol-d'Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Saint-Fé Ados fête Halloween ! Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Saint-Fé Ados fête Halloween ! Saint-Ferréol-d’Auroure, 27 octobre 2021, Saint-Ferréol-d'Auroure. Saint-Fé Ados fête Halloween ! 2021-10-27 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-27 22:00:00 22:00:00 Salle du Cloutier Chemin de la Borie

Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire Saint-Fé Ados convie tous les ados de Saint-Ferréol-d’Auroure (collégiens et lycéens) à fêter Halloween le mercredi 27 octobre à 19h salle du Cloutier.



Déguisement effrayant obligatoire !!



Animations : karaoké, pizza, bonbons dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Salle du Cloutier Chemin de la Borie Ville Saint-Ferréol-d'Auroure lieuville 45.35697#4.24922