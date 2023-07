Festival de musique de chambre Les Müsicales de Saint-Faust Saint-Faust Saint-Faust, 25 août 2023 19:00, Saint-Faust.

Festival de musique de chambre Les Müsicales de Saint-Faust Saint-Faust Saint-Faust 25 – 27 août

Venez découvrir la première édition du festival « Les Müsicales de Saint-Faust », un festival franco-allemand de musique de chambre! 25 – 27 août 1

Venez découvrir la première édition du festival Les Müsicales de Saint-Faust !

Du 25 au 27 août 2023, plusieurs concerts de musique de chambre et autres formats de concert plus inhabituels vous y attendent, ainsi que des temps d’échange et de partage entre le public et les artistes, en toute simplicité.

Entrée libre, libre participation

Le programme complet et toutes les informations pratiques sur le site du festival: https://musicalesstfaust.com/fr/

Les musiciennes:

Léa Villeneuve – Flûte

Sylvia Demgenski – Violoncelle

Caroline Jahns – Chant

Pauline Berretrot – Harpe

Les différents concerts en un coup d’oeil:

Vendredi 25 août 2023 à 19h

Concert d’ouverture

Café Le KFaustin

Programme franco-allemand, apéritif et atelier interculturel

Samedi 26 Août à 11h

Pour Satie

Domaine La juscle Vignau

Lecture musicale suivie d’un échange autour d’une dégustation de vins du domaine

Samedi 26 août, à partir de 15h

1:1 Concerts

Samedi 26 août, à 20h30

Duo Mousiké

Église St. Faust de Bas

Musique pour flûte et violoncelle, jouée sur instruments modernes et baroques

Dimanche 27 Août 11h00

Soul of the Cello

Église St. Faust de Bas

Œuvres pour violoncelle solo à travers l’histoire de la musique. Interprétées sur violoncelle moderne et baroque

Dimanche 27 août, à partir de 13h

1:1 Concerts

Dimanche 27 Août 18h00

Concert de clôture

Église St. Faust de Bas

Programme franco-allemand (et plus!) suivis d’une discussion avec le public et d’un verre de l’amitié

Site internet: https://musicalesstfaust.com/fr/

Saint-Faust chemin des cretes 64110 Saint-Faust Saint-Faust 64290 Pyrénées-Atlantiques