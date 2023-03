TRIO MANDILI Saint-Fargeau Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau

Yonne

TRIO MANDILI, 5 août 2023, Saint-Fargeau . TRIO MANDILI Lac du bourdon Saint-Fargeau Yonne

2023-08-05 18:00:00 – 2023-08-05 Saint-Fargeau

Yonne . Samedi 5 Août – concert payant – 21h – 15€

TRIO MANDILI – chant Georgien

Vous avez forcément déjà vu ou entendu ce trio féminin de Polyphonie traditionnelle géorgien. Le trio féminin, suivie par plus d’1 Million 300 milles personnes sur les réseaux, rarement en France, nous fera l’honneur d’être sous notre chapiteau : c’est à manquer sous aucun prétexte ! https://www.helloasso.com/associations/asso-mammouth/evenements/trio-mandili Saint-Fargeau

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau, Yonne Autres Lieu Saint-Fargeau Adresse Lac du bourdon Saint-Fargeau Yonne Ville Saint-Fargeau Departement Yonne Tarif Lieu Ville Saint-Fargeau

Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeau /

TRIO MANDILI 2023-08-05 was last modified: by TRIO MANDILI Saint-Fargeau 5 août 2023 Lac du bourdon Saint-Fargeau Yonne Saint-Fargeau Yonne

Saint-Fargeau Yonne