Restos Concert – Tous Rock Route de Septfonds Saint-Fargeau, dimanche 21 juillet 2024.

Restos Concert – Tous Rock Route de Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 19:00:00

fin : 2024-07-21 01:00:00

Le dimanche 21 juillet 2024, comme tous les dimanches soir de juillet-août, nous vous attendons pour une soirée unique ROCK, accompagnée d’un concert Rock/ Blues grâce au groupe Out Of The Wood ! Sur le site, vous pourrez y trouver de nombreux stands de restauration, une buvette, des animations pour les enfants et des stands d’artisans. En famille ou entre amis, ne manquez pas l’occasion de créer des souvenirs mémorables aux Restos Concert de Saint-Fargeau ! Entrée gratuite.

EUR.

Route de Septfonds Les Restos Concert

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Restos Concert – Tous Rock Saint-Fargeau a été mis à jour le 2024-01-18 par COORDINATION YONNE