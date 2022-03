« Saint-Exupéry », genèse d’une BD Médiathèque Pierre-Amalric, 20 mai 2022, Albi.

« Saint-Exupéry », genèse d’une BD

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 20 mai à 18:00

« Aéropostale »… « Saint-Exupéry »… « Le petit Prince »… Des noms qui sonnent comme des légendes. Comment s’attaquer à un tel projet ? Comment est-il né ? Des recherches scénaristiques et graphiques aux petits secrets de fabrication, vous saurez tout sur cette BD dans cette rencontre conviviale. ### Résumé Octobre 1926. Antoine de Saint- Exupéry, qui rêve de devenir pilote d’avion, réussit à se faire engager à Toulouse pour travailler au sein de la compagnie Latécoère, future Aéropostale. Créée quelques mois après la Première Guerre mondiale, cette société relève le pari d’acheminer le transport du courrier par avion entre la France et l’Amérique du Sud via l’Afrique de l’Ouest. Très vite, Saint-Exupéry est dépêché en plein Sahara. Là, au contact des tribus nomades, le jeune pilote puise son inspiration pour l’écriture de son premier roman Courrier Sud. Série BD en 3 tomes chez Glénat : – Tome 1 : _Le seigneur des sables_ (2014) – Tome 2 : _Le royaume des étoiles_ (2016) – Tome 3 : _Le compagnon du vent_ (2019) ### Les auteurs **Cédric Fernandez** est un dessinateur de bande dessinée. Né en 1983 à Roanne, il a d’abord intégré une école de publicité avant de faire une licence d’arts plastiques à Saint-Etienne. À ce jour, il a dessiné une quinzaine d’albums, dont la série Saint-Exupéry, Rêves de gosses, Les faucheurs de vent, Le vol des anges, le tome 10 des Forêts d’opale, Notre-Dame de Paris, La nuit du feu. Il réalise aussi d’autres illustrations dans d’autres domaines. Il habite actuellement dans le Var. **Pierre-Roland Saint-Dizier** est journaliste et scénariste de bandes dessinées né en Alsace en 1976. Bien connu des Albigeois, Pierre-Roland a plusieurs cordes à son arc et a débuté dans la bande dessinée historique, sur les villes de Mulhouse et d’Albi. Le virus ne l’a plus quitté car aujourd’hui la liste de ses créations est longue, de « Campus Stellae » sur les chemins de Compostelle aux BD engagées comme Le signal de l’océan, Le dernier refuge ou Les adieux du rhinocéros. _Tout public._

Entrée libre

Rencontre avec Cédric Fernandez, dessinateur BD et Pierre-Roland Saint-Dizier, journaliste et scénariste BD

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



